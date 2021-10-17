Откачивали кислородной маской: Минеев нокаутировал Исмаилова в бое-реванше

Владимир Минеев досрочно одержал победу над Магомедом Исмаиловым в драматичном поединке, который состоялся ночью в Сочи на «WOW Arena».

Бой проходил в рамках турнира по смешанным единоборствам AMC Fight Night 105. Поединок начался под контролем Исмаилова. Он переводил соперника в зону партера и пытался «отстреливать» там голову Минеева. Можно было подумать, что Магомед досрочно завершит бой в конце первого раунда, однако впоследствии он не смог развить свой успех.

В начале второго раунда Исмаилов все еще держал преимущество, но вскоре спортсмен сдал свои позиции, перестал успевать за противником.

В этой ситуации Владимир Минеев стал наращивать свои силы. В третьем раунде он начал наносить сильнейшие удары коленями и руками по голове Исмаилову. Тогда Магомед попытался перевести бой в партер, однако пропустил несколько мощных ударов.

В конце боя он уже просто лежал лицом в настил, закрывая его руками, а Минеев продолжал бить его. Через некоторое время судья решил остановить поединок.

Фанаты MMA называют бой Исмаилова и Минеева сражением года в России. После поединка Магомеда пришлось откачивать с помощью кислородной маски.

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