Журналист Фрэнк Серевалли написал на своей странице в Twitter, что в последние два игровых сезона, "обменять" российского хоккеиста Кирилла Капризова будет нельзя. И что никаких "подписных бонусов" контракт не предусматривает. Слова американского спортивного репортера подтвердил и журналист The Athletic Майкл Руссо.
Ранее 24-летний российский форвард Кирилл Капризов подписал пятилетние соглашение на 45 миллионов долларов с "Миннесотой Уайлд".
Согласно договору, хоккеист будет играть за клуб до конца сезона 2025/2026 годов.
Новость о контракте взбудоражила фанатов нападающего. Некоторые посчитали, что 9 миллионов за сезон очень много, кто-то высказался в пользу повышения гонорара для хоккеиста.
Россиянин пришёл в "Миннесоту" в 2020 году и успел за регулярный сезон НХЛ провести 55 матчей. По итогам сезона форвард завоевал «Колдер Трофи». Его назвали лучшим новичком сезона.
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