Капризов стал рекордсменом среди дебютантов НХЛ

Российский хоккеист "Миннесоты" Кирилл Капризов установил уникальное достижение в НХЛ. Игрок в первых шести матчах регулярного чемпионата набрал шесть очков.

Это лучший результат среди дебютантов "Миннесоты". Капризов забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.

Пас Капризова не помог "Миннесоте" — команда уступила "Сан-Хосе" со счётом 3:5. В шести матчах "Уайлд" одержали четыре победы и дважды проиграли. Команда идёт на втором месте в Западном дивизионе, уступая "Вегасу".

В списке бомбардиров на старте чемпионата лидируют Конор Макдэвид из "Эдмонтона" и Митч Марнер из "Торонто". У хоккеистов по десять очков (четыре шайбы и шесть передач).