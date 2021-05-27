Яшин назвал Капризова будущей суперзвездой НХЛ

Бывший форвард "Айлендерс" Алексей Яшин похвалил новичка "Миннесоты" Кирилла Капризова за успешный сезон. Россиянин в первом сезоне в НХЛ провёл 55 матчей, в которых забросил 27 шайб и сделал 24 результативные передачи.
В шести первых матчах Кубка Стэнли Капризов забросил одну шайбу и сделал два ассиста. Шайба россиянина помогла "Миннесоте" победить "Вегас" в пятой игре серии (4:2). Команды 28 мая проведут седьмой матч.
"Хочу поздравить его, классный сезон. Мы с ним дружим, и я надеюсь, что у него всё получится в НХЛ. Это один из лучших российских игроков в лиге прямо сейчас. Верю, что скоро он будет не только претендентом на приз лучшего новичка сезона, а станет настоящей суперзвездой НХЛ", — приводят "Известия" слова Яшина.
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