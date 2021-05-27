EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеки "высокого полёта": кто и как зарабатывает сотни тысяч, сидя в тюрьме
Российские туристы полюбили караванинг
Источник убрал слова Бастрыкина про родителей и охрану школы в Казани
Люди карабахской войны: кто и зачем хочет обострения между Баку и Ереваном
Юморист Александр Морозов готовится к новой операции
Галкин запретил Крутому снимать Пугачёву
ЕГЭ без стресса: как морально подготовить ребёнка к сдаче экзамена
Сенатор из США хочет "ковидных" санкций против КНР
Окончательно и бесповоротно: Зидан во второй раз ушёл из "Реала"

Яшин назвал Капризова будущей суперзвездой НХЛ

Спорт » Командные виды » Хоккей

Бывший форвард "Айлендерс" Алексей Яшин похвалил новичка "Миннесоты" Кирилла Капризова за успешный сезон. Россиянин в первом сезоне в НХЛ провёл 55 матчей, в которых забросил 27 шайб и сделал 24 результативные передачи.

Яшин назвал Капризова будущей суперзвездой НХЛ

В шести первых матчах Кубка Стэнли Капризов забросил одну шайбу и сделал два ассиста. Шайба россиянина помогла "Миннесоте" победить "Вегас" в пятой игре серии (4:2). Команды 28 мая проведут седьмой матч.

"Хочу поздравить его, классный сезон. Мы с ним дружим, и я надеюсь, что у него всё получится в НХЛ. Это один из лучших российских игроков в лиге прямо сейчас. Верю, что скоро он будет не только претендентом на приз лучшего новичка сезона, а станет настоящей суперзвездой НХЛ", — приводят "Известия" слова Яшина.

  • Капризов претендует на приз лучшему новичку сезона в НХЛ — "Колдер Трофи".
  • В активе хоккеиста победа на Олимпиаде-2018 в составе сборной России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Почему Израиль проиграл ХАМАС
Зеки "высокого полёта": кто и как зарабатывает сотни тысяч, сидя в тюрьме
Протасевича создали Лукашенко и Путин
Российские туристы полюбили караванинг
Источник убрал слова Бастрыкина про родителей и охрану школы в Казани
Встреча Лукашенко и Путина: Белоруссия станет частью России?
Люди карабахской войны: кто и зачем хочет обострения между Баку и Ереваном
Юморист Александр Морозов готовится к новой операции
Галкин запретил Крутому снимать Пугачёву
ЕГЭ без стресса: как морально подготовить ребёнка к сдаче экзамена
Популярное
Здоровье и профилактика
Шум в голове может оказаться симптомом опухоли

Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?

Шум в голове может оказаться симптомом опухоли
Как замаскировать "простуду"
Дерматология
Как замаскировать "простуду"
Происшествия
СМИ: Ефремова отправили под домашний арест в Москву
Гипотезы. Наука
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
Любовь Степушова Протасевича создали Лукашенко и Путин Любовь Степушова Антон Евсеев Курьезы науки: Рентген посрамил молодых Антон Евсеев Соломон Соловьев Знак зодиака 27 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Политика. Новости и аналитика
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Политика. Новости и аналитика
Переименование и "ни одной шпротины": в ГД придумали, как ответить Латвии
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Новости Белоруссии
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников