Дзюба отказался играть за сборную России

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артём Дзюба отклонил приглашение в сборную России для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира Чемпионата мира-2022.

По словам Дзюбы, он не успел набрать оптимальную форму, чтобы выкладываться на 100% и быть полезным в сборной. Он назвал предыдущий сезон очень сложным и долгим. Футболисты серьёзно готовились к Евро и выложились на 100%, однако результат оказался неудачным, отметил нападающий.

Дзюба начал восстанавливать физическую и эмоциональную форму, но не довёл этот процесс до конца.

"У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чьё-то место сейчас было бы неправильным. О чём я честно и сказал тренеру", — сказал Дзюба в беседе с "Матч ТВ".

Он пожелал удачи футболистам сборной в предстоящих матчах и выразил надежду, что к ноябрьским играм придёт в форму. Футболист признался, что всегда мечтал и мечтает играть за Россию, поэтому намерен ещё не раз выйти на стадион в составе российской сборной и забить не один гол.

В октябре сборная России сыграет два матча в рамках квалификационного турнира ЧМ-2022. 8 октября команда встретится со Словакией и 11 октября — со Словенией.

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