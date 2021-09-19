Карпин назвал условие для возвращения Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин рассказал, при выполнении какого условия нападающий "Зенита" Артём Дзюба может вернуться в национальную команду.

Со времён работы в "Спартаке" Карпина и Дзюбу связывают сложные отношения. Ранее у них часто возникали конфликты. Однако, по словам тренера, эта ссора не влияет на возможность вызова футболиста в сборную, передаёт "Спорт — Экспресс".

Карпин считает, что Дзюба не был готов к сентябрьским матчам. Но если он в ближайшее время проявит себя в "Зените", станет играть лучше, тренер пригласит его в сборную России.

"Есть ли личный конфликт между нами? Есть, но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста, имеет значение только его форма", — подчеркнул Валерий Карпин.

Напомним, отборочный турнир чемпионата мира-2022 закончился следующими результатами:

Россияне сыграли вничью с хорватской сборной (0:0);

Сборная РФ одержала победу над командами Кипра (2:0) и Мальты (2:0).

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