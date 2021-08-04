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Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Игорь Лебедев уверен, что Олимпийские игры не стоило проводить.

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4 августа стало известно, что российская каратистка Анна Чернышёва снялась с Олимпийских игр в Токио после заражения коронавирусом. Чернышёва — единственная представительница России в новом виде олимпийской программы. Сложившуюся ситуацию в интервью изданию "Чемпионат" прокомментировал депутат Государственной Думы Игорь Лебедев.

Политик считает, что ни Чернышёва, ни ее тренер не могли предугадать время, место или контакт заражения. По словам Лебедева, вина целиком и полностью лежит на организаторах турнира, не сумевших обезопасить участников Олимпийских игр:

Проведение международных спортивных соревнований подобного уровня в момент, когда весь мир борется с коронавирусом, — глупость и безрассудность.

Также Лебедев выразил недовольство из-за того, что Олимпиада проводится без зрителей, и состязания проходят в полной тишине. Спортивные соревнования, по мнению депутата, в первую очередь, нужны именно болельщикам.

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