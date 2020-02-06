Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио создал рабочую группу по противодействию распространению коронавируса. Целью комитета является борьба с потенциальным негативным воздействием на ход проведения Игр, сообщает пресс-служба оргкомитета.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство не рассматривает возможность отмены Игр из-за эпидемии коронавируса в Китае. Министр спорта Сэйко Хасимито сообщил, что проведёт встречу со Всемирной организацией здоровья (ВОЗ).
Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа. В Японии были зафиксированы несколько случаев заболевания.
О вспышке коронавируса в Ухане стало известно 31 декабря 2019 года. Китайские власти отменили все спортивные мероприятия до конца марта.
По официальной информации, на данный момент:
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.