Оргкомитет Олимпиады-2020 создал группу по борьбе с коронавирусом

Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио создал рабочую группу по противодействию распространению коронавируса. Целью комитета является борьба с потенциальным негативным воздействием на ход проведения Игр, сообщает пресс-служба оргкомитета.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство не рассматривает возможность отмены Игр из-за эпидемии коронавируса в Китае. Министр спорта Сэйко Хасимито сообщил, что проведёт встречу со Всемирной организацией здоровья (ВОЗ).

Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа. В Японии были зафиксированы несколько случаев заболевания.

Китайский коронавирус

О вспышке коронавируса в Ухане стало известно 31 декабря 2019 года. Китайские власти отменили все спортивные мероприятия до конца марта.

По официальной информации, на данный момент: