Павлюченкова и Рублёв стали олимпийскими чемпионами в российском финале

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали олимпийскими чемпионами в миксте. В финале Токио-2020 они обыграли пару Елены Весниной и Аслана Карацева.

Российский финал Олимпиады продолжался 1 час 55 минут. Первый сет Павлюченкова и Рублёв выиграли со счётом 6:3. Веснина и Карацев выиграли второй на тай-брейке - 7:6 (7:5). Решающий розыгрыш чемпионы взяли со счётом 13:11.

В активе российской команды 44 награды:

12 золотых;

19 серебряных;

13 бронзовых.

Россия занимает пятое место в медальном зачёте, уступая Китаю, США, Японии и Австралии.