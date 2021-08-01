Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали олимпийскими чемпионами в миксте. В финале Токио-2020 они обыграли пару Елены Весниной и Аслана Карацева.
Российский финал Олимпиады продолжался 1 час 55 минут. Первый сет Павлюченкова и Рублёв выиграли со счётом 6:3. Веснина и Карацев выиграли второй на тай-брейке - 7:6 (7:5). Решающий розыгрыш чемпионы взяли со счётом 13:11.
В активе российской команды 44 награды:
Россия занимает пятое место в медальном зачёте, уступая Китаю, США, Японии и Австралии.
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