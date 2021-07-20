К девизу Олимпийских игр добавили ещё одно слово

Историческое событие случилось в преддверии Олимпиады в Токио: к олимпийскому девизу добавили ещё одно слово.

Напомним, что с момента согласования олимпийского девиза в 1894 году он никогда не менялся. Теперь же его украсят новым словом — "вместе". Новый вариант он звучит как

"Быстрее, выше, сильнее — вместе (citius, altius, fortius — communis)".

Уточняется, что изменить девиз предложил глава МОК Томас Бах.

"Это эпохальное событие", — высказался он об "инновации".

История появления оригинального девиза из трёх слов весьма занимательна: автор — священник. Анри Дион сказал "быстрее, выше, сильнее" на открытии очередных соревнований своего колледжа, и три слова очень понравились Пьеру де Кубертену. Именно это французский спортивный и общественный деятель считается основоположником организации современных Игр (считая с 1896 года).

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