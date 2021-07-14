"Грязная" победа: начат сбор подписей за переигровку финала Евро-2020

Финальный матч Чемпионата Европы по футболу-2020, прошедший на английском стадионе "Уэмбли", продолжает оставаться в центре внимания и болельщиков, и журналистов. На портале Change. org успели создать петицию с требованием переигровки, которую подписали (на момент подготовки материала) более 125 тысяч человек.

Напомним, что в финале сошлись команды Англии и Италии. Несмотря на быстрый гол Англии, Италия нашла в себе силы сравнять счёт, и в конце концов всё свелось к серии пенальти. Сильнее в "битве вратарей" оказались итальянцы, которые и получили заветный кубок.

По мнению создателей петиции, Италия выиграла несправедливо, поскольку из-за "грязной" игры судья должен был достать красные карточки, но не сделал этого, ограничившись жёлтыми. Поэтому матч стоит переиграть.

"У итальянцев не было ни одного удаления, хотя они таскали английских игроков, словно рабов. Как после всех этих толчков, хватаний и ударов Италии дали победить? Очевидно пристрастное судейство", — отмечают создатели петиции.

Пришедшие изучить петицию пользователи с таким мнением солидарны.

"Италия должна была получить как минимум две красные карточки — за удар ногой по колену и за хватание футболки", — считает demi-lea peters.

"Это был нечестный матч. Италия опозорилась, судье должно быть стыдно", — пишет Kylie Probets.

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