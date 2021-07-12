"Домой с победой": как в Италии встречали победителей Евро-2020

Сегодня ночью завершился финальный матч Евро-2020. По итогам серии пенальти со счетом 3:2 сборная Италии одержала победу над сборной Англии, выиграв европейский кубок впервые за последние 53 года.

Массовые празднования по всей стране не прекращались до самого утра, сопровождаясь фейерверками и танцами. Победа на чемпионате Европы по футболу стала для итальянцев событием национального масштаба, которое отмечали не только футбольные болельщики, но и все граждане в целом.

В довершение ночного празднества, уже наутро, в Риме приземлился самолет с футболистами сборной. Разгоряченные болельщики решили устроить чемпионам теплый прием и чуть не прорвались через охрану, защищавшую игроков. Обошлось без происшествий.

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