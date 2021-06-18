В Москве из-за COVID-19 закрыли фан-зону Евро-2020

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах из-за вспышки заболеваемости COVID-19. По словам главы столицы, граждане не соблюдали меры безопасности при проведении зрелищных мероприятий, поэтому некоторые площадки будут закрыты.

С 18 июня в Москве запрещены массовые мероприятия, на которых может быть более 1000 человек.

"Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми", — приводит сайт Собянина слова мэра Москвы.

Собянин уточнил, что театры и кинотеатры смогут работать. Под ограничения попала фан-зона Евро-2020. Площадка в первые дни турнира работала на территории "Лужников".

В последнюю неделю в Москве ежедневно фиксируется более 6 тыс. новых случаев коронавируса. Власти столицы ранее ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.