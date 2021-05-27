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Окончательно и бесповоротно: Зидан во второй раз ушёл из "Реала"

Спорт » Командные виды » Футбол

Французский специалист Зинедин Зидан ушёл в отставку с поста главного тренера "Реала". 27 мая об том сообщила пресс-служба "Королевского клуба".

Имя нового тренера "Реала" будет названо позже. Ранее сообщалось, что клуб может возглавить Массимилиано Аллегри, но он якобы согласился возглавить "Ювентус". Сам Зидан, вероятно, окажется в "ПСЖ".

Зидан в "Реале"

"Реал" — пока единственный клуб, который тренировал Зидан. Француз возглавлял "Галактикос" дважды — с января 2016 по май 2018 года, а затем с марта 2019 года по сегодняшний день.

Под руководством Зидана команда провела 263 матча, в которых одержала 173 победы. "Реал" за это время завоевал 11 трофеев:

  • два чемпионства в Испании;
  • два суперкубка Испании;
  • три Лиги чемпионов;
  • два суперкубка УЕФА;
  • два клубных чемпионата мира.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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