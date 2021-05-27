Победа "Вильярреала" в Лиге Европы усложнила "Спартаку" отборочный турнир в Лиге чемпионов. Выигрыш в финале у "Манчестер Юнайтед" вывел испанский клуб в ЛЧ на следующий сезон.
Из-за этого "нечемпионский" отборочный турнир пройдёт с участием "Монако", который может достаться в соперники красно-белым. Если бы Лигу Европы выиграл "МЮ", то французская команда получила бы прямую путёвку в ЛЧ.
"Нечемпионская" квалификация Лиги чемпионов начинается со второго раунда. Жеребьёвка состоится 16 июня, а матчи запланированы на 20-21 и 27-28 июля.
Перед жеребьёвкой УЕФА разобьёт шесть команд на сеянных и несеянных по коэффициенту, который каждый клуб заработал за предыдущие пять сезонов.
Здесь болельщикам красно-белых стоит обратить внимание на шотландский "Селтик", который может стать одним из соперников в 3-м раунде.
Жеребьёвка третьего раунда состоится 19 июля. Матчи запланированы на 3-4 и 10 августа.
Из-за того, что УЕФА будет проводить жеребьёвку до начала второго раунда, то участие в жребии будут принимать пары команд предыдущего этапа с учётом коэффициентов.
Уже сейчас можно назвать возможных соперников "Спартака". Вице-чемпион России будет несеянным при жеребьёвке.
Нужно уточнить, что УЕФА, вероятно, снова будет разводить команды из России и Украины при жеребьёвках, поэтому донецкий "Шахтёр" красно-белым не достанется.
У "Спартака" остаётся выбор из трёх соперников - "Бенфика", "Монако" или пара "Селтика" из 2-го раунда. Шотландцам, как уже было сказано ранее, могут достаться "Рапид", "Галатасарай" или "Мидтьюлланн".
Жеребьёвка четвёртого раунда состоится 2 августа, то есть до матчей третьего раунда. В этом случае жребий получат только пары команд из предыдущего этапа, а от "Спартака" здесь ничего не зависит.
Если "Селтик" успешно пройдёт 2-й отборочный раунд, то в жеребьёвке будет участвовать его пара. Если нет, то несеянной в 4-м раунде станет пара бельгийского "Генка".
Матчи последнего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут с 17-18 и 24-25 августа.
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