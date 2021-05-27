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Выбор невелик: "Спартак" узнал возможных соперников в Лиге чемпионов

Спорт » Командные виды » Футбол

Победа "Вильярреала" в Лиге Европы усложнила "Спартаку" отборочный турнир в Лиге чемпионов. Выигрыш в финале у "Манчестер Юнайтед" вывел испанский клуб в ЛЧ на следующий сезон.

Выбор невелик: "Спартак" узнал возможных соперников в Лиге чемпионов

Из-за этого "нечемпионский" отборочный турнир пройдёт с участием "Монако", который может достаться в соперники красно-белым. Если бы Лигу Европы выиграл "МЮ", то французская команда получила бы прямую путёвку в ЛЧ.

Второй отборочный раунд Лиги чемпионов

"Нечемпионская" квалификация Лиги чемпионов начинается со второго раунда. Жеребьёвка состоится 16 июня, а матчи запланированы на 20-21 и 27-28 июля.

Перед жеребьёвкой УЕФА разобьёт шесть команд на сеянных и несеянных по коэффициенту, который каждый клуб заработал за предыдущие пять сезонов.

  • Сеянные - "Селтик" (Шотландия, коэффициент — 34,000), ПСВ (Голландия, 29,000), "Спарта" (Чехия, 17,500).
  • Несеянные - "Рапид" (Австрия, 17,000), "Галатасарай" (Турция, 17,000), "Мидтьюлланн" (Дания, 13,500).

Здесь болельщикам красно-белых стоит обратить внимание на шотландский "Селтик", который может стать одним из соперников в 3-м раунде.

Третий отборочный раунд Лиги чемпионов

Жеребьёвка третьего раунда состоится 19 июля. Матчи запланированы на 3-4 и 10 августа.

Из-за того, что УЕФА будет проводить жеребьёвку до начала второго раунда, то участие в жребии будут принимать пары команд предыдущего этапа с учётом коэффициентов.

Уже сейчас можно назвать возможных соперников "Спартака". Вице-чемпион России будет несеянным при жеребьёвке.

  • Сеянные - "Шахтёр" (Украина, 79,000), "Бенфика" (Португалия, 58,000), "Монако" (Франция, 36,000), пара "Селтика" (34,000).
  • Несеянные - "Генк" (Бельгия, 30,000), пара ПСВ (29,000), "Спартак" (18,500), пара "Спарты" (17,500).

Нужно уточнить, что УЕФА, вероятно, снова будет разводить команды из России и Украины при жеребьёвках, поэтому донецкий "Шахтёр" красно-белым не достанется.

У "Спартака" остаётся выбор из трёх соперников - "Бенфика", "Монако" или пара "Селтика" из 2-го раунда. Шотландцам, как уже было сказано ранее, могут достаться "Рапид", "Галатасарай" или "Мидтьюлланн".

Четвёртый отборочный раунд Лиги чемпионов

Жеребьёвка четвёртого раунда состоится 2 августа, то есть до матчей третьего раунда. В этом случае жребий получат только пары команд из предыдущего этапа, а от "Спартака" здесь ничего не зависит.

  • Сеянные - пара "Шахтёра" (79,000), пара "Бенфики" (58,000).
  • Несеянные - пара "Монако" (36,000), пара "Селтика" (34,000) или пара "Генка" (30,000).

Если "Селтик" успешно пройдёт 2-й отборочный раунд, то в жеребьёвке будет участвовать его пара. Если нет, то несеянной в 4-м раунде станет пара бельгийского "Генка".

Матчи последнего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут с 17-18 и 24-25 августа.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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