EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Навальный заявил, что против него "сфабриковали" три новых уголовных дела
Овечкин рассказал, где собирается завершить карьеру
Дробышу приходилось спасать участников "Фабрики звёзд" от знаменитых геев
Глава СБР выступил против перехода биатлонистки Сидоровой на Украину
Домработница Люся рассказала о начале романа Пугачёвой с Галкиным
Сборная России стала абсолютным чемпионом на Азиатской олимпиаде по физике
Сахалинский маяк может появиться на юбилейной монете Центробанка
Российские волейболистки стартовали с победы в Лиге наций
Заплаканную Ольгу Бузову отчитали за голый пупок в стенах монастыря

Кокорина в "Фиорентине" будет тренировать миланский Носорог

Спорт » Командные виды » Футбол

С нового сезона "Фиорентину" будет тренировать Дженнаро Гаттузо. Контракт со специалистом заключён на два года, сообщает клубная пресс-служба.

Кокорина в "Фиорентине" будет тренировать миланский Носорог

Для 43-летнего специалиста это седьмой клуб в тренерской карьере. На протяжении предыдущих полутора лет Гаттузо работал в "Наполи".

По итогам сезона-2019/20 команда выиграла Кубок Италии. В этом сезоне неаполитанцы до последнего тура боролись за выход в Лигу чемпионов. В последней игре команда не смогла обыграть "Верону" (1:1) и пропустила вперёд "Ювентус".

В бытность игроком Гаттузо был наиболее известен по выступлениям за "Милан". С россонери Носорг выиграл два чемпионства, две Лиги чемпионов и клубный чемпионат мира.

В "Фиорентине" выступает российский нападающий Александр Кокорин. Перейдя из "Спартака" в январе 2021 года, футболист провёл четыре неполных матча, в которых не отметился результативными действиями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
ЦБ отказался тратить резервы на зарплаты россиян
Навальный заявил, что против него "сфабриковали" три новых уголовных дела
Насчёт Путина Запад не заблуждается: его боятся как сильного игрока
Львы-людоеды: Как часто их можно встретить?
Овечкин рассказал, где собирается завершить карьеру
Дробышу приходилось спасать участников "Фабрики звёзд" от знаменитых геев
Глава СБР выступил против перехода биатлонистки Сидоровой на Украину
Мельница мифов: бурлаки на Волге
Владимир Шаповалов: Российско-американские отношения последние 30 лет были сложными
Домработница Люся рассказала о начале романа Пугачёвой с Галкиным
Популярное
Дерматология
Демодекоз: убей клеща в себе насовсем

Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".

Демодекоз: убей клеща в себе насовсем
Квартира под названием евродвушка — что это такое?
Недвижимость
Квартира под названием евродвушка — что это такое?
Шоу-бизнес
На Украине требуют от оргкомитета Евровидения поменять правила. Из-за России
Здоровье
Какие психические заболевания передаются по наследству
Антон Евсеев Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение Антон Евсеев Василий Амирджанов Возрождённый ГУЛАГ обещают сделать гуманным Василий Амирджанов Любовь Степушова Латвия поплатится за неуважение к белорусскому флагу Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Почему Минск, а не Вильнюс: заслуженный пилот РФ объяснил действия экипажа Ryanair
Оригинальные методики
Одиннадцать "ванных" заповедей
Болезнь Баттена: ранние симптомы и диагностика
Здоровье
Болезнь Баттена: ранние симптомы и диагностика
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников