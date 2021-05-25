Кокорина в "Фиорентине" будет тренировать миланский Носорог

С нового сезона "Фиорентину" будет тренировать Дженнаро Гаттузо. Контракт со специалистом заключён на два года, сообщает клубная пресс-служба.

Для 43-летнего специалиста это седьмой клуб в тренерской карьере. На протяжении предыдущих полутора лет Гаттузо работал в "Наполи".

По итогам сезона-2019/20 команда выиграла Кубок Италии. В этом сезоне неаполитанцы до последнего тура боролись за выход в Лигу чемпионов. В последней игре команда не смогла обыграть "Верону" (1:1) и пропустила вперёд "Ювентус".

В бытность игроком Гаттузо был наиболее известен по выступлениям за "Милан". С россонери Носорг выиграл два чемпионства, две Лиги чемпионов и клубный чемпионат мира.

В "Фиорентине" выступает российский нападающий Александр Кокорин. Перейдя из "Спартака" в январе 2021 года, футболист провёл четыре неполных матча, в которых не отметился результативными действиями.