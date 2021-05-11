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Стал известен первый соперник "Вашингтона" в плей-офф НХЛ

Спорт » Командные виды » Хоккей

После завершения игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ стали известны четыре пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. "Вашингтон" Александра Овечкина получил в соперники "Бостон".

Стал известен первый соперник "Вашингтона" в плей-офф НХЛ

Серия между "Кэпиталз" и "Брюинз" начнётся 15 мая. В другой паре Восточного дивизиона сыграют "Питтсбург Пингвинз" и "Нью-Йорк Айлендерс". Победители этих пар сыграют за путёвку в полуфинал Кубка Стэнли.

В первом раунде Центрального дивизиона сыграют:

  • "Каролина Харрикейнз" — "Нэшвилл Предаторз";
  • "Флорида Пантерз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Из-за ситуации с пандемией COVID-19 НХЛ изменила формат розыгрыша Кубка Стэнли. Первые два раунда проходят внутри дивизионов по итогам регулярного чемпионата.

После этого четыре победителя разыграют Кубок Стэнли, начиная с полуфинала. Каждая серия проходит до четырёх побед.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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