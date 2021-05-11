После завершения игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ стали известны четыре пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. "Вашингтон" Александра Овечкина получил в соперники "Бостон".
Серия между "Кэпиталз" и "Брюинз" начнётся 15 мая. В другой паре Восточного дивизиона сыграют "Питтсбург Пингвинз" и "Нью-Йорк Айлендерс". Победители этих пар сыграют за путёвку в полуфинал Кубка Стэнли.
В первом раунде Центрального дивизиона сыграют:
Из-за ситуации с пандемией COVID-19 НХЛ изменила формат розыгрыша Кубка Стэнли. Первые два раунда проходят внутри дивизионов по итогам регулярного чемпионата.
После этого четыре победителя разыграют Кубок Стэнли, начиная с полуфинала. Каждая серия проходит до четырёх побед.
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