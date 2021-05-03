Болельщики "Арсенала" и "Спартака" в Туле устроили "креслометание". Сектора болельщиков команд сначала ругались словесно, после чего принялись бросать друг в друга сиденья.
Инцидент произошёл на 15-й минуте матча. По сообщению "СЭ", организованная фанатская трибуна "Спартака" находится с другой стороны стадиона. Но болельщики красно-белых в Туле всегда покупают билеты и на другие сектора.
Матч "Арсенала" и "Спартака" последний в 28-м туре. "Канониры" ведут борьбу за выживание с "Ротором" и "Уфой" (23 очка против 21 у соперников). Красно-белые охотятся за вторым местом, которое даёт право стартовать в квалификации Лиги чемпионов. До этой игры спартаковцы отставали от "Локомотива" на два очка.
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