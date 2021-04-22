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Президент УЕФА заработал более 2 млн евро, несмотря на пандемию

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент УЕФА Александр Чеферин получил зарплату в размере 2,19 млн евро за сезон-2019/20. Несмотря на ситуацию с пандемией и отменой Евро-2020, доход чиновника увеличился на 450 тыс. евро, сообщает Calcio Finanza.

Кроме того, увеличилась зарплата генерального секретаря УЕФА Теодора Теодориса. За прошлый сезон он заработал 1,23 млн евро, что на 164 тыс. евро больше, чем год назад.

Вместе с тем, зарплаты других руководителей уменьшились. Так, вице-президенты организации получили на 12,5 тыс. евро меньше, а члены исполкома УЕФА - на 8 тыс.

Публикацию доклада о заработках чиновников УЕФА связывают с провалом проекта Суперлиги. Чеферин и другие руководители организации жёстко выступили против создания нового турнира с участием европейских топ-клубов.

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Автор: Артём Пермяков
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