Дзюба обрадовался провалу проекта Суперлиги

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба высказал своё мнение о Суперлиге, которая была объявлена 19 апреля, а через два дня приостановлена. По его мнению, провал проекта положительно скажется на футболе.

"Я думаю, все мы рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся", — заявил Дзюба в Сторис Instagram.

О создании Суперлиги объявили шесть английских ("Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Ливерпуль"), три испанских ("Реал", "Барселона", "Атлетико") и три итальянских ("Интер", "Милан", "Ювентус") клуба.

После негативной реакции УЕФА, национальных федераций и болельщиков восемь команд объявили о выходе из проекта.

Суперлига, в которой остались "Реал", "Барселона", "Ювентус" и "Милан", объявила о приостановке турнира, но продолжит работу по проекту.