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Дзюба обрадовался провалу проекта Суперлиги

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба высказал своё мнение о Суперлиге, которая была объявлена 19 апреля, а через два дня приостановлена. По его мнению, провал проекта положительно скажется на футболе.

Дзюба обрадовался провалу проекта Суперлиги

"Я думаю, все мы рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся", — заявил Дзюба в Сторис Instagram.

О создании Суперлиги объявили шесть английских ("Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Ливерпуль"), три испанских ("Реал", "Барселона", "Атлетико") и три итальянских ("Интер", "Милан", "Ювентус") клуба.

После негативной реакции УЕФА, национальных федераций и болельщиков восемь команд объявили о выходе из проекта.

Суперлига, в которой остались "Реал", "Барселона", "Ювентус" и "Милан", объявила о приостановке турнира, но продолжит работу по проекту.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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