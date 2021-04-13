Вратарь "Локомотива" Гильерме дисквалифицирован на два матча

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме пропустит два ближайших матча чемпионата России. Решение принято контрольно-дисциплинарным комитетом РФС, сообщает "Чемпионат".

После матча "Локомотив" — "Спартак" разгорелся скандал: болельщики красно-белых выкрикивали оскорбительные для вратаря лозунги. В ответ спартаковцы заявили, что Гильерме сам провоцировал фанатов.

Позже было опубликовано видео, на котором видно, как Гильерме показывает жесты болельщикам и бросает в них бутылку.

Таким образом, Гильерме пропустит матчи РПЛ против "Ростова" и "Тамбова". Команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Вторым идёт "Спартак" (47 очков).