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Стало известно расписание трансляций командного ЧМ по фигурному катанию

Спорт » Фигурное катание

Японская Осака с 15 по 18 апреля примет командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России, которая ни разу не выигрывала турнир, имеет все шансы сделать это — в составе команды будут выступать сразу три действующих чемпиона мира.

Стало известно расписание трансляций командного ЧМ по фигурному катанию

Откроют программу соревнований танцы на льду, где Россию представляют Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Также в первый день соревнований на лёд выйдут женщины (Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова) и мужчины (Михаил Коляда и Евгений Семененко).

Последними стартуют пары, где за Россию выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Позже все участники продемонстрируют произвольные программы. Очки в копилку команды фигуристы получают согласно занятым местам в каждом из видов.

Расписание трансляций командного ЧМ по фигурному катанию

Российские зрители смогут увидеть трансляции турнира на двух телеканалах — Первом канале и Eurosport 2.

15 апреля

  • 9.05 — Танцы на льду (ритм-танец). Eurosport 2.
  • 10.25 — Женщины (короткая программа). Первый канал (начало — в 12.15).
  • 12.25 — Мужчины (короткая программа). Первый канал.

16 апреля

  • 9.20 — Пары (короткая программа). Eurosport 2.
  • 10.45 — Танцы на льду (произвольный танец). Eurosport 2.
  • 12.10 — Мужчины (произвольная программа). Eurosport 2.

17 апреля

  • 9.15 — Пары (произвольная программа). Первый канал (начало в 10.15).
  • 10.50 — Женщины (произвольная программа). Первый канал.

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