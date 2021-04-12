Японская Осака с 15 по 18 апреля примет командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России, которая ни разу не выигрывала турнир, имеет все шансы сделать это — в составе команды будут выступать сразу три действующих чемпиона мира.
Откроют программу соревнований танцы на льду, где Россию представляют Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Также в первый день соревнований на лёд выйдут женщины (Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова) и мужчины (Михаил Коляда и Евгений Семененко).
Последними стартуют пары, где за Россию выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Позже все участники продемонстрируют произвольные программы. Очки в копилку команды фигуристы получают согласно занятым местам в каждом из видов.
Российские зрители смогут увидеть трансляции турнира на двух телеканалах — Первом канале и Eurosport 2.
15 апреля
16 апреля
17 апреля
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