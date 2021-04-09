Состояние хоккеиста Емелина в реанимации улучшилось

Капитан "Авангарда" Алексей Емелин чувствует себя намного лучше. Хоккеисту точно не будут делать трансплантацию печени, сообщает "СЭ".
Емелин во время пребывания в Казани с "Авангардом" почувствовал себя плохо и обратился в больницу с высокой температурой. Игроку поставили диагноз "токсический шок печени".
Позже появилась противоречивая информация об анализах хоккеиста. В МВД Татарстана сообщили о наркотических веществах в крови у игрока, но затем поступило опровержение. В НИИ имени Склифосовского у Емелина наркотиков не нашли.
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