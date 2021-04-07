Ермакович уйдёт из ЦСКА и станет помощником Гончаренко в "Краснодаре"

Тренер ЦСКА Александр Ермакович в ближайшее время покинет тренерский штаб клуба. Он станет помощником Виктора Гончаренко в "Краснодаре".

Сам Ермакович в комментарии "Чемпионату" заявил, что пока не может ничего сказать по этому поводу.

Гончаренко стал главным тренером "Краснодара" 6 апреля. Соглашение было подписано до конца июня 2023 года.

Ермакович с 2009 по 2013 год являлся помощником Гончаренко в белорусском БАТЭ. С 2013 по 2017 он возглавлял БАТЭ самостоятельно.

В 2018 году Ермакович вошёл в тренерский штаб Гончаренко в ЦСКА.