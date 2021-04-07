Ермакович уйдёт из ЦСКА и станет помощником Гончаренко в "Краснодаре"

Тренер ЦСКА Александр Ермакович в ближайшее время покинет тренерский штаб клуба. Он станет помощником Виктора Гончаренко в "Краснодаре".
Сам Ермакович в комментарии "Чемпионату" заявил, что пока не может ничего сказать по этому поводу.
Гончаренко стал главным тренером "Краснодара" 6 апреля. Соглашение было подписано до конца июня 2023 года.
Ермакович с 2009 по 2013 год являлся помощником Гончаренко в белорусском БАТЭ. С 2013 по 2017 он возглавлял БАТЭ самостоятельно.
В 2018 году Ермакович вошёл в тренерский штаб Гончаренко в ЦСКА.
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