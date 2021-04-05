Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Эксперты НХЛ назвали три звезды очередного игрового дня в регулярном чемпионате. Лучшим игроком признан вратарь "Каролины" Петр Мразек, который в матче с "Далласом" (1:0) отразил 28 бросков.

Второй звездой признан нападающий "Вашингтона" Александра Овечкин. На его счету гол и две результативные передачи в победном матче с "Нью-Джерси" (5:4).

Третья звезда — защитник "Аризоны" Джейкоб Чичран. В игре с "Анахаймом" (3:2 Б) он забросил две шайбы и реализовал победный буллит.

Овечкин в гонке снайперов НХЛ

Для россиянина эта шайба стала 19-й в регулярном чемпионате сезона-2020/21. С Леоном Драйзатлем ("Эдмонтон") и Алексом Дэбринкэтом ("Чикаго") нападающий "Кэпиталз" делит четвёртое место в гонке снайперов.

Выше Овечкина три игрока — Остон Мэтьюз ("Торонто", 25 шайб), Конор Макдэвид ("Эдмонтон", 22 шайбы) и Микко Рантанен ("Колорадо", 21 шайба).

Погоня за Дионном

За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 725 шайб. В списке снайперов в истории лиги он занимает шестое место. До пятого, на котором идёт Марсель Дионн, россиянину осталось забросить шесть шайб.

Уэйн Гретцки — 894 гола. Горди Хоу — 801. Яромир Ягр — 766. Бретт Халл — 741. Марсель Дионн — 731. Александр Овечкин — 725.

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