Эксперты НХЛ назвали три звезды очередного игрового дня в регулярном чемпионате. Лучшим игроком признан вратарь "Каролины" Петр Мразек, который в матче с "Далласом" (1:0) отразил 28 бросков.
Второй звездой признан нападающий "Вашингтона" Александра Овечкин. На его счету гол и две результативные передачи в победном матче с "Нью-Джерси" (5:4).
Третья звезда — защитник "Аризоны" Джейкоб Чичран. В игре с "Анахаймом" (3:2 Б) он забросил две шайбы и реализовал победный буллит.
Для россиянина эта шайба стала 19-й в регулярном чемпионате сезона-2020/21. С Леоном Драйзатлем ("Эдмонтон") и Алексом Дэбринкэтом ("Чикаго") нападающий "Кэпиталз" делит четвёртое место в гонке снайперов.
Выше Овечкина три игрока — Остон Мэтьюз ("Торонто", 25 шайб), Конор Макдэвид ("Эдмонтон", 22 шайбы) и Микко Рантанен ("Колорадо", 21 шайба).
За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 725 шайб. В списке снайперов в истории лиги он занимает шестое место. До пятого, на котором идёт Марсель Дионн, россиянину осталось забросить шесть шайб.
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