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Стал известен призовой фонд командного ЧМ по фигурному катанию

Спорт » Фигурное катание

Победитель командного чемпионата мира по фигурному катанию получит 200 тыс. долларов. Общий призовой фонд турнира составит 1 млн долларов, сообщает Международный союз конькобежцев (ISU).

Стал известен призовой фонд командного ЧМ по фигурному катанию

Турнир состоится в японской Осаке с 15 по 18 апреля. Россию представят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Михаил Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Команда, которая займёт второе место, получит 170 тыс. долларов, бронзовый призёр — 160 тыс. Команды, занявшие места с четвёртого по шестое, заработают по 150, 140 и 130 тыс.

Ещё 50 тыс. долларов получат фигуристы, которые не примут участие в соревнованиях, но покажут свои программы в показательных выступлениях.

На чемпионате мира в Стокгольме сборная России завоевала шесть наград — три золотые медали, одну серебряную и две бронзовые.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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