Тутберидзе и Плющенко отреагировали на информацию о переходе Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на слова директора школы "Самбо-70" Рената Лайшева о возвращении Александры Трусовой. Группа Тутберидзе работает в составе школы.

Несмотря на это, по словам тренера, Лайшев не имеет никакого отношения к её работе. Тутберидзе не подтвердила желание фигуристки вернуться к ней.

"Он не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно. Слушайте, отстаньте от меня, нет, ничего я не подтверждаю", — приводит "РЕН ТВ" слова Тутберидзе.

Реакция Плющенко

На слова Лайшева отреагировал и Евгений Плющенко, под руководством которого выступает Трусова. Олимпийский чемпион оставил запись в Instagram, в которой высмеял директора "Самбо-70".

"Отберите уже телефон у Лайшева. Скоро 2 апреля", — написал Плющенко в четверг вечером.

Александра Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко в мае 2020 года, что вызвало крупный скандал в российском фигурном катании. После этого спортсменка стала третьей на чемпионате России и завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Стокгольме.

Ещё одна перебежчица — Алёна Косторная — после неудачных выступлений у Плющенко вернулась в группу Тутберидзе.

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