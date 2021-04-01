Судья в Сербии получил тюремный срок за пенальти в пользу "Спартака"

Сербский футбольный судья Срджан Обрадович приговорён к тюремному сроку по обвинению в коррупции. Причиной решения суда стал пенальти, который арбитр назначил в матче местного чемпионата между "Спартаком" (Суботица) и "Работнички" в 2018 году.

Игра завершилась победой "Спартака" со счётом 3:0, что позволило команде выйти в Лигу Европы. Обрадович назначил пенальти якобы за игру рукой, но эксперты установили, что нарушения не было. В результате расследования удалось выяснить, что судья получил деньги за назначение пенальти.

Обрадович приговорён к 15 месяцам тюремного срока, а также отстранению на десять лет от футбольной деятельности. Арбитр может обжаловать приговор в суде высшей инстанции.

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