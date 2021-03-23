Хэмилтон раскритиковал Россию за драку слоних в казанском цирке

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отреагировал на видео из казанского цирка, где подрались две слонихи. Защитники животных после инцидента подняли вопрос об условиях их содержания и использования.

"Каждый день меня возмущает человеческое насилие. Кто-нибудь знает, как мы можем остановить подобные вещи в России?" — написал Хэмилтон в Instagram.

Хэмилтон является вегетарианцем. По этическим причинам он отказался употреблять мясо.

Британский автогонщик — семикратный чемпион "Формулы-1". В новом сезоне Хэмилтон будет продолжать выступать за "Мерседес".