Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отреагировал на видео из казанского цирка, где подрались две слонихи. Защитники животных после инцидента подняли вопрос об условиях их содержания и использования.
"Каждый день меня возмущает человеческое насилие. Кто-нибудь знает, как мы можем остановить подобные вещи в России?" — написал Хэмилтон в Instagram.
Хэмилтон является вегетарианцем. По этическим причинам он отказался употреблять мясо.
Британский автогонщик — семикратный чемпион "Формулы-1". В новом сезоне Хэмилтон будет продолжать выступать за "Мерседес".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Путин в день воссоединения Крыма с Россией провозгласил новую империю. Москва заявила, что республики экс-СССР больше не имеют права на антироссийскую политику.