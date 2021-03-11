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Девятый этап КМ по биатлону в Нове-Место стартует мужским спринтом

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В четверг, 11 марта, в чешском Нове-Место стартует девятый этап Кубка мира по биатлону. В 19.30 по московскому времени начнётся мужская спринтерская гонка. Трансляцию можно будет увидеть на телеканале "Матч ТВ".

Девятый этап КМ по биатлону в Нове-Место стартует мужским спринтом

От сборной России в этой гонке выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов.

Старт-лист мужского спринта в Нове-Место

Всего на старт выйдут 105 биатлонистов. Откроет гонку чех Якуб Стртвецки.

  • 2. Тарьей Бё (Норвегия).
  • 3. Александр Логинов (Россия).
  • 4. Матвей Елисеев (Россия).
  • 5. Йоханнес Бё (Норвегия).
  • 7. Арнд Пайффер (Германия).
  • 14. Эрик Лессер (Германия).
  • 16. Эмильен Жаклен (Франция).
  • 19. Кинтен Фийон Майе (Франция).
  • 21. Доминик Виндиш (Италия).
  • 25. Струла Легрейд (Норвегия).
  • 26. Симон Эдер (Австрия).
  • 31. Симон Дестьё (Франция).
  • 32. Бенедикт Долль (Германия).
  • 35. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
  • 42. Эдуард Латыпов (Россия).
  • 46. Йеспер Нелин (Швеция).
  • 51. Мартин Понсиулома (Швеция).
  • 53. Йоханнес Дале (Норвегия).
  • 57. Михал Крчмар (Чехия).
  • 58. Карим Халили (Россия).
  • 59. Себастьян Самуэльссон (Швеция).
  • 78. Евгений Гараничев (Россия).
  • 97. Кирилл Стрельцов (Россия).

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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