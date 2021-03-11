В четверг, 11 марта, в чешском Нове-Место стартует девятый этап Кубка мира по биатлону. В 19.30 по московскому времени начнётся мужская спринтерская гонка. Трансляцию можно будет увидеть на телеканале "Матч ТВ".
От сборной России в этой гонке выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов.
Всего на старт выйдут 105 биатлонистов. Откроет гонку чех Якуб Стртвецки.
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