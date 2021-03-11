Девятый этап КМ по биатлону в Нове-Место стартует мужским спринтом

В четверг, 11 марта, в чешском Нове-Место стартует девятый этап Кубка мира по биатлону. В 19.30 по московскому времени начнётся мужская спринтерская гонка. Трансляцию можно будет увидеть на телеканале "Матч ТВ".

От сборной России в этой гонке выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов.

Старт-лист мужского спринта в Нове-Место

Всего на старт выйдут 105 биатлонистов. Откроет гонку чех Якуб Стртвецки.

2. Тарьей Бё (Норвегия).

3. Александр Логинов (Россия).

4. Матвей Елисеев (Россия).

5. Йоханнес Бё (Норвегия).

7. Арнд Пайффер (Германия).

14. Эрик Лессер (Германия).

16. Эмильен Жаклен (Франция).

19. Кинтен Фийон Майе (Франция).

21. Доминик Виндиш (Италия).

25. Струла Легрейд (Норвегия).

26. Симон Эдер (Австрия).

31. Симон Дестьё (Франция).

32. Бенедикт Долль (Германия).

35. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

42. Эдуард Латыпов (Россия).

46. Йеспер Нелин (Швеция).

51. Мартин Понсиулома (Швеция).

53. Йоханнес Дале (Норвегия).

57. Михал Крчмар (Чехия).

58. Карим Халили (Россия).

59. Себастьян Самуэльссон (Швеция).

78. Евгений Гараничев (Россия).

97. Кирилл Стрельцов (Россия).