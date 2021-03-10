Командные гонки на чемпионате России по биатлону отменены

Стартовые гонки на чемпионате России по биатлону отменены из-за непогоды. Температура воздуха в Ханты-Мансийске сейчас опустилась до минус 25 градусов.

10 марта на чемпионате России должны были состояться командные гонки у мужчин и женщин. Этот вид биатлонной программы не входит в международный календарь, но проводится национальными федерациями. В командной гонке четыре биатлониста в каждой команде проходят дистанцию одновременно.

12 марта на чемпионате России запланированы одиночная смешанная и смешанная эстафеты.