Стартовые гонки на чемпионате России по биатлону отменены из-за непогоды. Температура воздуха в Ханты-Мансийске сейчас опустилась до минус 25 градусов.
10 марта на чемпионате России должны были состояться командные гонки у мужчин и женщин. Этот вид биатлонной программы не входит в международный календарь, но проводится национальными федерациями. В командной гонке четыре биатлониста в каждой команде проходят дистанцию одновременно.
12 марта на чемпионате России запланированы одиночная смешанная и смешанная эстафеты.
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Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.