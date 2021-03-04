Друг Кокорина и Мамаева обвиняется в изготовлении фальшивых купюр

21-летний футболист команды "Царское Село" Карен Григорян арестован судом Санкт-Петербурга до 1 мая. В его автомобиле Mercedes были обнаружены 966 пятитысячных купюр.

По сведениям "Фонтанки", Григорян признался в том, что 4,83 млн рублей ему передал отец. Молодой человек написал явку с повинной. Его 53-летнего отца сейчас разыскивает полиция.

Задержание Григоряна произошло 3 марта. Его обвиняют в изготовлении поддельных банкнот с целью сбыта.

Григорян являлся основным свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Карен провёл ночь, когда в центре Москвы состоялись две драки, вместе со спортсменами, которых назвал своими друзьями.