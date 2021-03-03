Галицкий сократил расходы на "Краснодар"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицикй в 2020 году значительно сократил расходы на футбольный клуб. Если в 2019 году вложения бизнесмена составили 1,56 млрд рублей, то в прошлом — 1,21 млрд.

Вместе с тем, доход "Краснодара" также сократился. В 2020 году клуб заработал 1,47 млрд рублей, что в два раза ниже, чем годом ранее, сообщает "РБ-Спорт".

В 2020 году "Краснодар" впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Там команда набрала пять очков и заняла третье место в группе.

В Лиге Европы краснодарцы вылетели из 1/16 финала, уступив загребскому "Динамо".