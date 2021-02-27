Российский лыжник Александр Большунов, который стал чемпионом мира, недоумевает из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Об этом он рассказал корреспонденту РИА "Новости".

"Есть досада, что сегодня в мою честь будет играть гимн FIS, а не гимн моей страны. Эта ситуация для меня непонятна. Мы чистые спортсмены, почему мы должны за это отвечать? Я не понимаю это", — отметил спортсмен.

"Ощущения и эмоции непередаваемы, они приходят сами. Сегодня я шел впереди, и у норвежцев была тактика экономить силы и опередить меня на финише. Но я выиграл. Если честно, никакого камня на душе у меня не было, нужно было подняться на одну ступеньку выше. Надеюсь, эта ступенька не последняя. На большом подъеме с каждым движением я говорил себе, что я чемпион мира и никто другой", — добавил Большунов.