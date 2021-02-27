Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украина планирует в ближайшие десять лет вернуть Донбасс
Стало известно, что Елизавета II сказала принцу Гарри по телефону
Главный тренер "Фиорентины" рассказал о тренировках Кокорина
В Чёрном море начались учения НАТО
Криптобиржа Latoken теперь осуществляет вывод в фиатной валюте
Президент Армении встретился с начальником Генштаба
Возле офиса Зеленского в Киеве начались беспорядки
Рост инвестиций россиян увеличился по сравнению с 2019 годом
Теперь купить криптовалюту можно будет прямо в браузере Opera

"Не понимаю": Большунов оценил санкции WADA

Спорт

Российский лыжник Александр Большунов, который стал чемпионом мира, недоумевает из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Об этом он рассказал корреспонденту РИА "Новости".

"Есть досада, что сегодня в мою честь будет играть гимн FIS, а не гимн моей страны. Эта ситуация для меня непонятна. Мы чистые спортсмены, почему мы должны за это отвечать? Я не понимаю это", — отметил спортсмен.

"Ощущения и эмоции непередаваемы, они приходят сами. Сегодня я шел впереди, и у норвежцев была тактика экономить силы и опередить меня на финише. Но я выиграл. Если честно, никакого камня на душе у меня не было, нужно было подняться на одну ступеньку выше. Надеюсь, эта ступенька не последняя. На большом подъеме с каждым движением я говорил себе, что я чемпион мира и никто другой", — добавил Большунов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
"Не понимаю": Большунов оценил санкции WADA
Устюгов отказался от участия в командном спринте чемпионата мира
Из-за пандемии Великобританию покинуло более 700 тыс. человек
Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме
Украина планирует в ближайшие десять лет вернуть Донбасс
Стало известно, что Елизавета II сказала принцу Гарри по телефону
Главный тренер "Фиорентины" рассказал о тренировках Кокорина
В Чёрном море начались учения НАТО
Криптобиржа Latoken теперь осуществляет вывод в фиатной валюте
Президент Армении встретился с начальником Генштаба
Популярное
Новости медицины
Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам

Австрийские врачи теряют терпение, ожидая вакцины от Евросоюза. Многие решили купить российскую вакцину "Спутник V" по личным каналам.

Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам
Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы
Политика. Новости и аналитика
Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы
Экономика и бизнес
МИД РФ: США предупредили Россию об атаке по Сирии. Но есть нюанс
Мир. Новости мира
В Евросоюзе назвали примерные сроки одобрения вакцины "Спутник V"
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам Любовь Степушова Светлана Таскаева Протесты в Армении: чего ожидать от развития ситуации? Светлана Таскаева
Мир. Новости мира
Никогда не говори "никогда": Зеленский насмешил, а Байден разозлил Крым
Новости Украины
Из Зеленского готовят нового Саакашвили
Чемпионат мира по лыжным гонкам: расписание прямых трансляций
Новости спорта
Чемпионат мира по лыжным гонкам: расписание прямых трансляций
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников