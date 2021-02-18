Французы выиграли сингл-микст чемпионата мира по биатлону

Команда Франции в составе Антуана Гигонна и Жюли Симон выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке. Дистанцию французы прошли с пятью дополнительными патронами за 36 минут 42,4 секунды.

Французы обошли норвежцев на финише

Развязка в этой гонке наступила на заключительной стрельбе стоя. Лидировавшая почти всю гонку итальянка Доротея Вирер не смогла закрыть последнюю мишень и заработала штрафной круг. В этот момент Симон и норвежка Тириль Экхофф успешно завершили стрельбу и ушли на финишный круг. На одном из подъёмов француженка обошла норвежку.

Франция впервые в истории выиграла золото в сингл-миксте на чемпионате мира. Второй с отставанием в 2,8 секунды стала Норвегия. Йоханнес Бё вместе с Экхофф использовали девять дополнительных патронов.

Бронзу завоевала Швеция

Шведы в составе Себастьяна Самуэльссона и Ханны Эберг допустили восемь промахов и завоевали бронзу. Шанс на медаль был у украинцев Артёма Примы и Дарьи Блашко, которые стреляли лучше всех в этой гонке (всего два доппатрона). Но на последнем круге шведка легко преодолел сопротивление соперницы.

Россия проиграла Эстонии

Российские биатлонисты не смогли навязать борьбу за медали. Эдуард Латыпов и Евгения Павлова использовали 12 дополнительных патронов и были медленными на лыжне. Так, сборную России обошла команда Эстонии даже с одним штрафным кругом. Итог неутешительный - 11-е место.

Франция: Антуан Гигонна, Жюли Симон - 36.42,4 (0+5). Норвегия: Йоханнес Бё, Тириль Экхофф - отставание 2,8 (0+9). Швеция: Себастьян Самуэльссон, Ханна Эберг - 22,6 (0+8). Украина: Артём Прима, Дарья Блашко - 35,9 (0+2). Италия: Лукас Хофер, Доротея Вирер - 55,2 (1+6). Австрия: Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер - 1.03,5 (1+7). Германия: Эрик Лессер, Франциска Пройсс - 1.21,2 (1+10). Канада: Кристиан Гоу, Эмма Линдер - 1.24,4 (0+6). Швейцария: Бенжамин Вегер, Ирен Кадуриш - 1.50,2 (1+9). Эстония: Рене Закна, Йоанна Талихарем - 1.56,4 (1+7). Россия: Эдуард Латыпов, Евгения Павлова - 2.11,7 (0+12).