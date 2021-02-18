Команда Франции в составе Антуана Гигонна и Жюли Симон выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке. Дистанцию французы прошли с пятью дополнительными патронами за 36 минут 42,4 секунды.
Развязка в этой гонке наступила на заключительной стрельбе стоя. Лидировавшая почти всю гонку итальянка Доротея Вирер не смогла закрыть последнюю мишень и заработала штрафной круг. В этот момент Симон и норвежка Тириль Экхофф успешно завершили стрельбу и ушли на финишный круг. На одном из подъёмов француженка обошла норвежку.
Франция впервые в истории выиграла золото в сингл-миксте на чемпионате мира. Второй с отставанием в 2,8 секунды стала Норвегия. Йоханнес Бё вместе с Экхофф использовали девять дополнительных патронов.
Шведы в составе Себастьяна Самуэльссона и Ханны Эберг допустили восемь промахов и завоевали бронзу. Шанс на медаль был у украинцев Артёма Примы и Дарьи Блашко, которые стреляли лучше всех в этой гонке (всего два доппатрона). Но на последнем круге шведка легко преодолел сопротивление соперницы.
Российские биатлонисты не смогли навязать борьбу за медали. Эдуард Латыпов и Евгения Павлова использовали 12 дополнительных патронов и были медленными на лыжне. Так, сборную России обошла команда Эстонии даже с одним штрафным кругом. Итог неутешительный - 11-е место.
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