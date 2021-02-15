Сборная России определилась с составом на женскую индивидуальную гонку

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о планах команды на женскую индивидуальную гонку чемпионата мира. Старт в Поклюке состоится 16 февраля и начнётся в 14.05.

Сборная России может заявить на индивидуальную гонку четыре спортсменки. По словам Шашилова, участие примут:

Татьяна Акимова,

Ульяна Кайшева,

Лариса Куклина,

Светлана Миронова.

Акимова и Куклина ещё не выходили на старт чемпионата мира. Миронова принимала участие в смешанной эстафете и спринте. Кайшева провела на одну гонку больше - в воскресенье она бежала "пасьют".