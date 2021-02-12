СБР высказал недовольство ограничениями на ЧМ по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) высказал недовольство ограничениями, которые были введены в адрес россиян во время чемпионата мира по биатлону. Организация провела правовой анализ решений Международного союза биатлонистов (IBU) и назвала ограничения чрезмерными.

В СБР выразили несогласие с тем, что нельзя использовать название "Союз биатлонистов России", а также цветной логотип. Команда на чемпионате мира выступает под аббревиатурой RBU.

"Мы считаем, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда (CAS), по сути нарушая их, так как упомянутое решение однозначно допускает использование цветов российского флага участниками соревнований", — говорится в заявлении пресс-службы СБР.

В организации привели в пример участие сборной России в чемпионате мира по гандболу в январе 2021 года. На этом турнире команда выступала с использованием логотипа Федерации гандбола России (ФГР) в цветах российского флага.

Кроме того, IBU нарушает собственные документы. СБР рассчитывает на то, что получится найти компромисс по этому вопросу.