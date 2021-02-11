Никитина идёт второй после первого дня ЧМ по скелетону

Немка Жаклин Леллинг захватила лидерство после двух попыток на чемпионате мира по скелетону. Она показала результат 1 минута 56,74 секунды.

Второй идёт россиянка Елена Никитина. Призёрка Олимпиады-2014 в Сочи отстаёт от лидера на 0,11 секунды.

Третьей идёт Тина Херманн из Германии с отставанием в 0,24 секунды. Шансы на медаль также сохраняет Алина Тарарыченкова, которая отстаёт от лидера на 0,75 секунды.

Две завершающие попытки у женщин состоятся 12 февраля.