Рублёв принёс России первую победу в матче с Японией на ATP Cup

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над японцем Ёсихито Нисиокой в рамках командного турнира ATP Cup. Встреча продлилась 1 час 5 минут и завершилась в двух сетах - 6:1, 6:3.
Россия повела в матче с Японией со счётом 1:0. Позже на корт против Кея Нисикори выйдет Даниил Медведев. Также состоится парный матч.
2 февраля Россия победила Аргентину со счётом 2:1. В случае выигрыша Медведева и Нисикори команда с первого места в группе выйдет в полуфинал.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.