Рублёв принёс России первую победу в матче с Японией на ATP Cup

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над японцем Ёсихито Нисиокой в рамках командного турнира ATP Cup. Встреча продлилась 1 час 5 минут и завершилась в двух сетах - 6:1, 6:3.

Россия повела в матче с Японией со счётом 1:0. Позже на корт против Кея Нисикори выйдет Даниил Медведев. Также состоится парный матч.

Россия - Япония на ATP Cup

Андрей Рублёв - Ёсихито Нисиока - 6:1, 6:3.

Даниил Медведев - Кеи Нисикори.

Евгений Донской/Аслан Карацев - Бен Маклахан/Ёсихито Нисиока.

2 февраля Россия победила Аргентину со счётом 2:1. В случае выигрыша Медведева и Нисикори команда с первого места в группе выйдет в полуфинал.