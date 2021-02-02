Слуцкий объяснил, как избежать банкротства футбольных клубов в России

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что расформирование "Тамбова" не стало для него неожиданным. У клуба возникли сложности из-за прекращения финансирования из бюджета региона и других источников.

По словам Слуцкого, Российской премьер-лиге (РПЛ) необходимо ужесточить правила лицензирования, чтобы в будущем не возникало подобных ситуаций.

"Это когда часто службы не готовы к уборке снега в январе и то же самое происходит с "Тамбовом". Развалился не какой-то клуб, который был стабилен", — приводит "СЭ" слова Слуцкого.

По мнению тренера, клубы перед началом сезона должны переводить фиксированную выплату на счёт федерации, которая будет управлять бюджетом. Слуцкий привёл в пример чемпионаты Англии и Голландии.