Репилов объяснил, почему всегда ходит в шапке-ушанке

Трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал, почему всегда носит шапку-ушанку, а не другой головной убор.

Репилов на прошедших выходных занял первое место на чемпионате мира в немецком Кёнигзее в "одиночках". На трассе он опередил хозяина соревнований Феликса Лоха.

По словам Репилова, шапку-ушанку он носит из-за того, что это национальный головной убор.

"Это наша национальная шапка. Все эти бубоны — это не то. Вот шапка-ушанка — хардкор, настоящий "рашнстайл", — заявил Репилов в эфире "России-24".

Ранее Роман заявил, что ему было непривычно получать золотую медаль в нейтральном статусе. Спортсмен признался, что пел гимн России во время награждения.

Российские саночники выступали в нейтральном статусе на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. На Играх в Пекине в 2022 году россияне также не смогут использовать национальную символику.