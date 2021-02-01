Голландский "Аякс", московский "Спартак" и нападающий Квинси Промес утрясли все детали трансфера. 2 февраля форвард станет игроком красно-белых и приедет на сбор команды в Дубай.
До конца сезона-2020/21 Промес будет выступать за "Спартак" на правах аренды. За это "Аякс" получит 0,5 млн евро, сообщает "СЭ".
В контракте прописан пункт о праве обязательного выкупа футболиста после окончания аренды. "Аякс" получит ещё 9 млн евро.
Зарплата Промеса в "Спартаке" составит 3,5 млн евро за сезон. Игрок сможет повысить свой доход бонусами.
Голландский нападающий выступал в составе "Спартака" с 2014 по 2018 годы. В 135 матчах Промес забил 66 мячей и сделал 33 результативные передачи. Вместе с командой Квинси завоевал золото чемпионата России.
После "Спартака" Промес выступал в Испании и Голладии:
Квинси является игроком сборной Голландии. За "оранжевых" он отыграл 47 матчей и забил семь голов.
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