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"Спартак" арендует Промеса с правом обязательного выкупа

Спорт » Командные виды » Футбол

Голландский "Аякс", московский "Спартак" и нападающий Квинси Промес утрясли все детали трансфера. 2 февраля форвард станет игроком красно-белых и приедет на сбор команды в Дубай.

"Спартак" арендует Промеса с правом обязательного выкупа

Детали трансфера

До конца сезона-2020/21 Промес будет выступать за "Спартак" на правах аренды. За это "Аякс" получит 0,5 млн евро, сообщает "СЭ".

В контракте прописан пункт о праве обязательного выкупа футболиста после окончания аренды. "Аякс" получит ещё 9 млн евро.

Зарплата Промеса в "Спартаке" составит 3,5 млн евро за сезон. Игрок сможет повысить свой доход бонусами.

Камбэк Промеса

Голландский нападающий выступал в составе "Спартака" с 2014 по 2018 годы. В 135 матчах Промес забил 66 мячей и сделал 33 результативные передачи. Вместе с командой Квинси завоевал золото чемпионата России.

После "Спартака" Промес выступал в Испании и Голладии:

  • "Севилья" — 49 матчей, 3 гола;
  • "Аякс" — 53 матча, 22 гола.

Квинси является игроком сборной Голландии. За "оранжевых" он отыграл 47 матчей и забил семь голов.

Автор: Артём Пермяков
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