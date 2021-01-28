Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Офицера обвиняют в избиении кадетов в Воронеже
Николай Дроздов решил покорить TikTok
У предпринимателя похитили $550 000, вложенные в криптобиржу
Лукашенко разъяснил, в чём разница российских и белорусских протестов
Вайкуле возьмёт на себя расходы на похороны стилиста Александра Шевчука
Виктор Путин приехал на просмотр в "Неман"
Палеонтологи выяснили, как у млекопитающих появились уши
Первую электрическую торпеду испытали в России
Ольга Бузова обратилась к Алле Пугачёвой с просьбой

Резцова: "Давайте судиться - докажите, что мы виноваты"

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с "Правдой.Ру" заявила, что у независимой комиссии IBU нет доказательств против России.

Резцова: "Давайте судиться - докажите, что мы виноваты"

Сегодня был опубликован отчёт расследования дела экс-главы Андреса Бессеберга. Комиссия установила, что норвежец безосновательно выступал за российские интересы. В документе говорится, что чиновник получал от России подарки и деньги в обмен на помощь.

По мнению Резцовой, это не соответствует действительности, а отчёт специально был выпущен за несколько дней до старта чемпионата мира.

"Ажиотаж просто усиливается вокруг нас. Но я хочу сказать, что мне как-то возмутительно, что руководство нашего Олимпийского комитета, Федерации биатлона как-то пассивно на это реагирует, не стучит в колокола и не бьется за спортсменов, за звание нашей страны — России.

Во все времена была сильнейшая наша держава и будет всегда. Но есть сейчас небольшой спад в биатлоне, в лыжах не совсем мы до конца лидируем. Но это временное явление. Поэтому нас соперники всю жизнь боялись и будут бояться. И это такие гадости на нас будут литься постоянно", — заявила Резцова.

По мнению бывшей биатлонистки, ситуации, когда виноваты только российские спортсмены, быть не может.

"У них нет никаких доказательств. Документально мы не видели ничего. Говорить мы все горазды, и публиковать. Ребята, давайте судиться будем, давайте докажите, что мы виноваты, что мы употребляли, что нас покрывал Бессеберг, еще кто-то покрывал нас. Давайте, всё это доказуемо. Нельзя так. Получается, что мы, российские спортсмены, во всем виноваты, а остальные все белые и пушистые. Так не бывает", — сказала Резцова.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Новая российская партия набирает 46% голосов. Пока - "виртуальных"
Дубай ужесточает правила въезда для иностранных туристов
Резцова: "Давайте судиться - докажите, что мы виноваты"
Офицера обвиняют в избиении кадетов в Воронеже
Николай Дроздов решил покорить TikTok
У предпринимателя похитили $550 000, вложенные в криптобиржу
Лукашенко разъяснил, в чём разница российских и белорусских протестов
Вайкуле возьмёт на себя расходы на похороны стилиста Александра Шевчука
Виктор Путин приехал на просмотр в "Неман"
Палеонтологи выяснили, как у млекопитающих появились уши
Популярное
Российский шоу-бизнес
Краско, который объявил о рождении дочери, узнал результаты ДНК-теста

Юлия Кичемасова рассказала, что родила 90-летнему актёру дочь, которую Краско с радостью принял как родную.

Краско, который объявил о рождении дочери, узнал результаты ДНК-теста
Рекордное "теневое вливание" в Россию: мнение эксперта
Экономика и бизнес
Рекордное "теневое вливание" в Россию: мнение эксперта
Политика. Новости и аналитика
Как предательство элит убивает наше государство
Ваше здоровье
Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается
Игорь Буккер Министр обороны США стал третьим исключением Игорь Буккер Любовь Степушова Путинология в США вышла на новые рубежи Любовь Степушова Василий Амирджанов В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств Василий Амирджанов
Комментарии
Путинология в США вышла на новые рубежи
В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств
Байден пришёл и выгнал Трампа
Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается
Игорь Коротченко: надо готовиться к новым американским гадостям
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Санкций не будет: ЕС отказался решать искусственную проблему Навального
"Единая Россия" в глубоком кризисе перед выборами в Думу
Как предательство элит убивает наше государство
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Как предательство элит убивает наше государство
Как предательство элит убивает наше государство
Россияне увеличили траты на базовые продукты в январе
Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается
Как предательство элит убивает наше государство
Как предательство элит убивает наше государство
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников