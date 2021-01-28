Резцова: "Давайте судиться - докажите, что мы виноваты"

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с "Правдой.Ру" заявила, что у независимой комиссии IBU нет доказательств против России.

Сегодня был опубликован отчёт расследования дела экс-главы Андреса Бессеберга. Комиссия установила, что норвежец безосновательно выступал за российские интересы. В документе говорится, что чиновник получал от России подарки и деньги в обмен на помощь.

По мнению Резцовой, это не соответствует действительности, а отчёт специально был выпущен за несколько дней до старта чемпионата мира.

"Ажиотаж просто усиливается вокруг нас. Но я хочу сказать, что мне как-то возмутительно, что руководство нашего Олимпийского комитета, Федерации биатлона как-то пассивно на это реагирует, не стучит в колокола и не бьется за спортсменов, за звание нашей страны — России. Во все времена была сильнейшая наша держава и будет всегда. Но есть сейчас небольшой спад в биатлоне, в лыжах не совсем мы до конца лидируем. Но это временное явление. Поэтому нас соперники всю жизнь боялись и будут бояться. И это такие гадости на нас будут литься постоянно", — заявила Резцова.

По мнению бывшей биатлонистки, ситуации, когда виноваты только российские спортсмены, быть не может.