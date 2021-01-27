Велогонщицу не пустили в мужскую команду из-за откровенных фото

Бельгийская велогонщица Тара Гинс не смогла попасть в одну из мужских команд. Женщина должна была помогать спортсменам на трассе, находясь в машине сопровождения.
Причиной разрыва контракта Гинс с неназванной командой стала откровенная фотосессия для журнала Playboy.
"Я хотела находиться в машине сопровождения во время гонок. Но кто-то сделал проблему из-за фотографий. Но так даже лучше — не хочу работать с людьми, которые не видят моих способностей," — приводит Cycling News слова Гинс.
Кроме откровенной фотосессии для Playboy, Гинс периодически публикует снимки на своей странице в Instagram.
Тара Гинс завершила свою карьеру велогонщицы и ранее занимала руководящие посты в женских командах. 30-летняя женщина должна была занять пост спортивного директора в мужской команде велогонщиков.
Тара также заявила, что на протяжении всей карьеры чувствовала двойные стандарты в велоспорте.
"Я испытала множество негативных моментов за эти годы. На меня буквально нападали. Один раз механик команды залез ко мне в душ после гонки", — заявила Гинс.
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