Велогонщицу не пустили в мужскую команду из-за откровенных фото

Бельгийская велогонщица Тара Гинс не смогла попасть в одну из мужских команд. Женщина должна была помогать спортсменам на трассе, находясь в машине сопровождения.

Причиной разрыва контракта Гинс с неназванной командой стала откровенная фотосессия для журнала Playboy.

"Я хотела находиться в машине сопровождения во время гонок. Но кто-то сделал проблему из-за фотографий. Но так даже лучше — не хочу работать с людьми, которые не видят моих способностей," — приводит Cycling News слова Гинс.

Кроме откровенной фотосессии для Playboy, Гинс периодически публикует снимки на своей странице в Instagram.

Тара Гинс завершила свою карьеру велогонщицы и ранее занимала руководящие посты в женских командах. 30-летняя женщина должна была занять пост спортивного директора в мужской команде велогонщиков.

Тара также заявила, что на протяжении всей карьеры чувствовала двойные стандарты в велоспорте.