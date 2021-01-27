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Кокорин стал четвёртым россиянином в чемпионатах "Большой пятёрки"

Спорт » Командные виды » Футбол

Представительство российского футбола в чемпионатах "Большой пятёрки" после перехода Александра Кокорина во "Фиорентину" увеличилось до четырёх. Сегодня нападающий подписал контракт до лета 2024 года.

Кокорин стал четвёртым россиянином в чемпионатах "Большой пятёрки"

В Италии выступает ещё один россиянин — за "Аталанту" играет полузащитник Алексей Миранчук. В августе 2020 года он перешёл из "Локомотива". За бергамцев футболист отыграл 13 матчей, в которых забил три гола.

В Испании за "Валенсию" выступает полузащитник Денис Черышев, который никогда не играл в России. В этом сезоне футболист провёл 14 матчей.

В чемпионате Франции за "Монако" выступает полузащитник Александр Головин, который перешёл из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне футболист провёл шесть матчей, в которых забил один мяч.

В высших лигах чемпионатов Германии и Англии на данный момент нет российских футболистов.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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