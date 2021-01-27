Кокорин стал четвёртым россиянином в чемпионатах "Большой пятёрки"

Представительство российского футбола в чемпионатах "Большой пятёрки" после перехода Александра Кокорина во "Фиорентину" увеличилось до четырёх. Сегодня нападающий подписал контракт до лета 2024 года.

В Италии выступает ещё один россиянин — за "Аталанту" играет полузащитник Алексей Миранчук. В августе 2020 года он перешёл из "Локомотива". За бергамцев футболист отыграл 13 матчей, в которых забил три гола.

В Испании за "Валенсию" выступает полузащитник Денис Черышев, который никогда не играл в России. В этом сезоне футболист провёл 14 матчей.

В чемпионате Франции за "Монако" выступает полузащитник Александр Головин, который перешёл из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне футболист провёл шесть матчей, в которых забил один мяч.

В высших лигах чемпионатов Германии и Англии на данный момент нет российских футболистов.