Канадский чемпион мира назвал Большунова безумцем

Чемпион мира в командном спринте Девон Кершлоу прокомментировал инцидент с российским лыжником Александром Большуновым во время этапа Кубка мира в финском Лахти. Канадец поддержал финн Йони Маки.

По словам Кершоу, финский лыжник слегка нарушил правила и не виноват в столкновении.

"Он закрыл дверь для Большунова, поджал его. И в этот момент Александр потерял голову. Он как безумец начал махать палкой", — приводит Faster Skier слова Кершоу.

Также канадский лыжник заявил, что Большунов был не прав, когда въехал в финскую команду после финиша.