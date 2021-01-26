Канадский чемпион мира назвал Большунова безумцем

Чемпион мира в командном спринте Девон Кершлоу прокомментировал инцидент с российским лыжником Александром Большуновым во время этапа Кубка мира в финском Лахти. Канадец поддержал финн Йони Маки.
По словам Кершоу, финский лыжник слегка нарушил правила и не виноват в столкновении.
"Он закрыл дверь для Большунова, поджал его. И в этот момент Александр потерял голову. Он как безумец начал махать палкой", — приводит Faster Skier слова Кершоу.
Также канадский лыжник заявил, что Большунов был не прав, когда въехал в финскую команду после финиша.
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