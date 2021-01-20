Юран оштрафован за слова о возрасте Урунова

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран оштрафован за высказывания о возрасте полузащитника "Спартака" Остона Урунова. Комитет по этике РФС вынес наказание в размере 250 тыс. рублей, сообщает "Чемпионат".

Ранее Юран заявил, что Урунову снизили возраст. Высказывания хавбека вызвали скандал в российских СМИ.

В этом сезоне Урунов провёл девять матчей в составе "Спартака", в которых забил один мяч, а также заработал две жёлтые карточки.