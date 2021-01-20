Польховский рассказал о состоянии Логинова перед этапом в Антхольце

Главный тренер биатлонной сборной России Валерий Польховский заявил, что у Александра Логинова всё в порядке. Биатлонист примет участие в седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
На шестом этапе Логинов пропустил масс-старт. По словам Польховского, у него была временная усталость.
"У Логинова никаких проблем с самочувствием нет… Сейчас он готовится к выступлению в Антхольце. Всё в порядке", — приводит РИА "Новости" слова Польховского.
Кроме того, Евгения Павлова, которая пропустила первую тренировку в Антхольце, находится в нормальном состоянии.
Этап Кубка мира в Антхольце начнётся 21 января индивидуальной гонкой у женщин. На следующий день состоится индивидуальная гонка у мужчин.
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