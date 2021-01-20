Жена Малафеева рассказала об ухудшении состояния вратаря

Жена бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева рассказала о состоянии экс-футболиста. Ранее голкипер был доставлен в больницу с коронавирусом.

По словам Екатерины, у Вячеслава не было явных признаков заболевания. Госпитализирован бывший вратарь был для того, чтобы пройти полное обследование.

"Состояние ухудшилось за одну неделю, был риск, что оно может еще ухудшиться, если ничего не предпринимать", — приводит "Матч ТВ" слова Малафеева.

Отмечается, что у Малафеева большой объём повреждения лёгких.