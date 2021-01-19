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Вячеслав Малафеев госпитализирован с обширным поражением легких

Общество

УЗИ показало обширное поражение лёгких у бывшего вратаря петербургского футбольного клуба "Зенит" и сборной России Вячеслава Малафеева.

Вячеслав Малафеев госпитализирован с обширным поражением легких

Ранее стало известно, что 15 января коронавирусная инфекция была диагностирована у Алекса Малафеева, сына петербургского голкипера. Об ухудшении состояния бывшего футболиста сообщила его супруга Екатерина.

"Сейчас будем мужа отправлять в больницу. Состояние ухудшилось, решили не медлить и обратились на госпитализацию", — рассказала Екатерина Малафеева в своём Instagram.

По её словам, УЗИ показало поражение 40% одного лёгкого и 65-70% — другого. Температура у Вячеслава держится около 38 °C.

Вячеслав Малафеев — заслуженный мастер спорта России. На протяжении всей своей футбольной карьеры с 1997 по 2016 годы он выступал за петербургский клуб "Зенит". С 2003 по 2012 годы являлся вратарём сборной России, в составе которой в 2008 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы. В настоящее время владеет агентством недвижимости.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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