Вячеслав Малафеев госпитализирован с обширным поражением легких

УЗИ показало обширное поражение лёгких у бывшего вратаря петербургского футбольного клуба "Зенит" и сборной России Вячеслава Малафеева.

Ранее стало известно, что 15 января коронавирусная инфекция была диагностирована у Алекса Малафеева, сына петербургского голкипера. Об ухудшении состояния бывшего футболиста сообщила его супруга Екатерина.

"Сейчас будем мужа отправлять в больницу. Состояние ухудшилось, решили не медлить и обратились на госпитализацию", — рассказала Екатерина Малафеева в своём Instagram.

По её словам, УЗИ показало поражение 40% одного лёгкого и 65-70% — другого. Температура у Вячеслава держится около 38 °C.

Вячеслав Малафеев — заслуженный мастер спорта России. На протяжении всей своей футбольной карьеры с 1997 по 2016 годы он выступал за петербургский клуб "Зенит". С 2003 по 2012 годы являлся вратарём сборной России, в составе которой в 2008 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы. В настоящее время владеет агентством недвижимости.